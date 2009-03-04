Ющенко домовився з суддями
Про це повідомив міністр юстиції
|Микола ОНІЩУК
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК на брифінгу, інформуючи про підсумки наради у Президента України Віктора ЮЩЕНКА з питань подальшого проведення реформи судової системи в Україні.
Зокрема, М.ОНІЩУК повідомив, що в ході зустрічі було прийнято рішення про створення робочої групи, яка узагальнить пропозиції і рекомендації учасників сьогоднішньої наради. Ці пропозиції мають бути передані Президентом до Верховної Ради для доопрацювання прийнятих у першому читанні законопроектів «Про статус суддів», «Про судоустрій України» або можуть стати предметом самостійних законодавчих ініціатив.
За словами М.ОНІЩУКА, робоча група має напрацювати вище зазначені пропозиції впродовж 2-3 тижнів.
Він повідомив, що до складу робочої групи увійдуть представники різних судів, в тому числі вищих адміністративного, господарського та Верховного суду, а також представники Вищої ради юстиції та Кваліфікаційної комісії суддів.
Як повідомляв УНІАН, взяти участь у сьогоднішній нараді у Президента було запрошено голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, голову Конституційного Суду Андрія СТРИЖАКА, а також голову Верховного Суду Василя ОНОПЕНКА, голову Ради суддів Петра ПИЛИПЧУКА і корпус голів апеляційних судів України.