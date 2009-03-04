Ющенко домовився з суддями

Робоча група суддів має підготувати пропозиції до законопроектів щодо статусу суддів та про судоустрій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК на брифінгу, інформуючи про підсумки наради у Президента України Віктора ЮЩЕНКА з питань подальшого проведення реформи судової системи в Україні.

Зокрема, М.ОНІЩУК повідомив, що в ході зустрічі було прийнято рішення про створення робочої групи, яка узагальнить пропозиції і рекомендації учасників сьогоднішньої наради. Ці пропозиції мають бути передані Президентом до Верховної Ради для доопрацювання прийнятих у першому читанні законопроектів «Про статус суддів», «Про судоустрій України» або можуть стати предметом самостійних законодавчих ініціатив.

За словами М.ОНІЩУКА, робоча група має напрацювати вище зазначені пропозиції впродовж 2-3 тижнів.

Він повідомив, що до складу робочої групи увійдуть представники різних судів, в тому числі вищих адміністративного, господарського та Верховного суду, а також представники Вищої ради юстиції та Кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляв УНІАН, взяти участь у сьогоднішній нараді у Президента було запрошено голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, голову Конституційного Суду Андрія СТРИЖАКА, а також голову Верховного Суду Василя ОНОПЕНКА, голову Ради суддів Петра ПИЛИПЧУКА і корпус голів апеляційних судів України.