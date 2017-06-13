Порошенко завтра відвідає Донецьку область

У середу, 14 червня, в Донецькій області з робочою поїздкою перебуватиме президент України Петро Порошенко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко підписав закон щодо створення друкованих видань Міноборони на час АТО. Міноборони отримало право на створення своєї газети або журналу.