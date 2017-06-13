Порошенко підписав закон щодо створення друкованих видань Міноборони на час АТО

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України на час проведення антитерористичної операції» (№ 2051-VIII). Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Читайте такожПолторак заявив про збільшення фінансування Сил спецопераційЗокрема, закон визначає, що на час проведення антитерористичної операції міністерство оборони має право на створення друкованого засобу масової інформації. Фінансування таких друкованих ЗМІ здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету України.

Закон набирає чинності з наступного дня після опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції».

Згідно із законом, до складу редакційної колегії друкованого ЗМІ повинні входити представник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, пропорційно прес-офіцери прес-центру штабу АТО, журналісти, які працюють в районі проведення АТО і висвітлюють військову тематику, а також представники громадських об’єднань та асоціацій.

Крім того, в такому ЗМІ забороняється реклама програм політичних партій, виборчих блоків, діяльності їхніх керівників та членів, що має агітаційний характер.

Після закінчення АТО друкований ЗМІ протягом трьох місяців підлягає реформуванню відповідно до Закону «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».