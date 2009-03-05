Вчора Нацбанк продав 61 мільйон доларів

На черговому валютному спеціальному аукціоні 4 березня Національний банк України реалізував 61,03 млн. дол. за курсом 7,8 грн./дол. Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому в середу на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, в останньому аукціоні взяли участь 49 банків: "ПриватБанк", ПУМБ, "Правекс-банк", "Альфа-Банк", "Сведбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укрсоцбанк", "ОТП Банк", "Ерсте Банк", "Партнер Банк", банк «Форум», "Прокредитбанк", "Сведбанк-Інвест", "ВТБ Банк", "Брокбізнесбанк", "Український професійний банк", банк «Національні інвестиції», банк «Універсал», банк «Золоті ворота», банк «Таврика», "ВіЕйБі Банк", банк «Камбіо», "Кредобанк", "Фольцбанк", банк «Український капітал», "БТА Банк", "БМ Банк", банк «Старокиївський», "Укрексімбанк", банк «Меркурій», "Регіон Банк", банк «Кредит-Дніпро», "Експрес-банк", "Євро Банк", "Імексбанк", "Іпобанк", "Хоум Кредит Банк", банк «Південний», "Укргазбанк", банк «Надра», "Чорноморський банк розвитку та реконструкції", банк «Бізнес стандарт», "Індекс Банк", "Діамантбанк", "Укрбізнесбанк", "Петрокоммерц Банк", банк «Плюс», банк «Металург», "СЕБ Банк".

Наступний цільовий аукціон запланований на 6 березня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого НБУ почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб для погашення ними заборгованості за кредитами, отриманими в доларах США.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми придбання на сплату пенсійного збору.

У першому спецаукціоні, який відбувся 27 лютого, взяли участь 12 банків, яким НБУ продав 34,53 млн. дол. за курсом 7,8 грн./дол.