ЗМІ назвали найкращі науково-фантастичні серіали (відео)

Американський сайт Metacritic, який збирає рецензії на фільми, визначив найкращі, на думку критиків, науково-фантастичні серіали. Список наводить Business Insider.

Читайте такожОприлюднено трейлер "Вбивства у Східному експресі" за романом Агати КрістіРейтинг ґрунтується на оцінках кінокритиків і глядачів. Зняті по коміксах супергеройські стрічки у відборі участі не бали. Також у списку немає більш старих серіалів, наприклад, оригінального "Стар Треку" або "Доктора Хто".

1 "Зоряний крейсер Галактика" (2004-2009), 4 сезони

2 "Залишитися в живих" (Lost) (2004-2010), 6 сезонів

3 "Доктор Хто" (2005-), 10 сезонів

4 "Чорне дзеркало" (2011-), 3 сезону

5 "Люди" (2015-), 2 сезону

6 "Дуже дивні речі" (2016-), 1 сезон

7 "Темний дитя" (2013-2017), 5 сезонів

8 "Світ дикого Заходу" (2016-), 1 сезон

9 "Футурама" (1999-2013), 10 сезонів

10 "Грань" (2008-2013), 5 сезонів