Український художник написав унікальну колекцію картин з видами 20 афонських монастирів

Завершилося друге творче відрядження заслуженого художника України Василя Красьохи на Афон. Як повідомляє БФ «Православна спадщина України на Святій Горі Афон», художник завершив роботу зі створення унікальної колекції, що складається з 20 полотен, на яких зображені краєвиди Святої Гори.

Читайте такожУ православних християн почався Петрів пістВасиль Красьоха перебував на Афоні з 14 травня по 9 червня. За цей час він написав види монастирів Хіландар, Эсфигмен, Святого Павла, Діонісіат, Григориат, Симонопетра, Ксиропотам, Філофей, Каракал, Велика Лавра, Ставронікіта, столиця Афона - Карея й скити афонських монастирів. Всього - 11 полотен.

«Особливо сподобалося працювати в монастирях Симонопетра і у Великій лаврі. Симонопетра знаходиться в затишному та мальовничому місці – на скелях, а Велика лавра зберегла свій первозданний вигляд. Також сподобалася столиця Афона – Карея, де в храмі на честь ікони "Успіння Божої Матері" зберігається шанована ікона «Достойно є»», - поділився враженнями художник.

Також він розповів про свої плани на майбутнє. Щодо Афона – відвідати у складі паломницької групи скит святої Анни, де художник ще не був.

«Я сподіваюся, що ще не раз побуваю на Афоні як паломник. Все пройшло чудесним чином, зараз ще багато осмислюю, дописуючи картини...», - розповів Василь Красьоха.

Також художник мріє зобразити види Єрусалиму.

Василь Красьоха повідомив, що зараз він завершує роботу над полотнами, які намалював на Святій Горі. Їх можна буде побачити на виставці, відкриття якої заплановане на вересень.

Нагадаємо, під час першої творчої відрядження на Афон Василь Красьоха написав види 9 монастирів і 2 скитів. Таким чином, за час двох відряджень йому вдалося створити унікальну колекцію, єдину в Україні – 20 полотен з видами святогорських обителей.