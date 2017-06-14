У ЗСУ заявляють про різке зменшення кількості небойових втрат у 2017 році

Заступник начальника управління запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень ГУ Військової служби правопорядку ЗСУ Олег Бєлих заявляє про різке зменшення кількості небойових втрат у 2017 році в порівнянні з минулим роком. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час круглого столу в Києві.

«У ЗСУ існує проблемне питання, пов’язане із небойовими втратами, і це питання не залишається поза увагою і керівництва ЗСУ і Генерального штабу та Міністерства оборони», - констатував він.

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«Вживаються цілеспрямовані системні заходи, які вже сьогодні дають позитивні результати. Загибель кожного військовослужбовця є важка втрата для ЗСУ. Ми повинні зробити так, щоб не було взагалі небойових втрат», - додав Бєлих.

«Всіма вжитими заходами нами вдається досягати стабілізації ситуації і зменшення кількості небойових втрат. На сьогоднішній момент ми маємо різке зменшення кількості небойових втрат у 2017 році в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року», - зазначив він.

Як відомо, на Донбасі минулої доби загинув один український військовий, ще семеро - поранені.