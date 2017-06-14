У ЗСУ заявляють про різке зменшення кількості небойових втрат у 2017 році
Вживаються цілеспрямовані системні заходи, які вже сьогодні дають позитивні результати.
Заступник начальника управління запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень ГУ Військової служби правопорядку ЗСУ Олег Бєлих заявляє про різке зменшення кількості небойових втрат у 2017 році в порівнянні з минулим роком. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час круглого столу в Києві.
«У ЗСУ існує проблемне питання, пов’язане із небойовими втратами, і це питання не залишається поза увагою і керівництва ЗСУ і Генерального штабу та Міністерства оборони», - констатував він.
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«Вживаються цілеспрямовані системні заходи, які вже сьогодні дають позитивні результати. Загибель кожного військовослужбовця є важка втрата для ЗСУ. Ми повинні зробити так, щоб не було взагалі небойових втрат», - додав Бєлих.
«Всіма вжитими заходами нами вдається досягати стабілізації ситуації і зменшення кількості небойових втрат. На сьогоднішній момент ми маємо різке зменшення кількості небойових втрат у 2017 році в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року», - зазначив він.
Як відомо, на Донбасі минулої доби загинув один український військовий, ще семеро - поранені.