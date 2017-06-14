Абітурієнти дедалі рідше реєструються на ЗНО з фізики

Сьогодні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з фізики, зазначається на офіційному сайті Центру незалежної якості освіти. Цьогоріч на ЗНО з фізики зареєструвалося всього 12% абітурієнтів. Це один з найнижчих показників, на останньому місці ЗНО з іспанської мови.

Читайте такожДинаміка реєстрації на ЗНО: найпопулярніші предмети за 10 років (інфографіка)З кожним роком кількість учасників тестування з фізики зменшується. Таку тенденцію уже відчули у педагогічних вишах - недобір на фізмат навіть на бюджетні місця.

Вчитися на педагога фізики до України найбільше їдуть з Узбекистану та Туркменістану, каже перший проректор Сумського державного педагогічного університету Любов Пшенична. "В нашому закладі навчаються студенти з 11 держав. На фізматі порівно іноземних і українських студентів", - каже вона.

У Міносвіти не перший рік вигадують, як заохотити йти на фізмат. Навіть на 300 грн підвищили стипендію, але бажаного результату все одно немає. Тепер думають змусити випускників фізмату відпрацьовувати у школі три роки.