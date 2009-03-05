Найближчими роками в Україну рине «вал» нелегальних мігрантів, пише тижневик «Коментарі:».

Йдеться про те, що в країні почнуть осідати потенційні біженці з Азії та Африки, які нині використовують Україну як проміжний пункт на шляху до Західної Європи. По-перше, Європейський Союз все щільніше закриває свої кордони для небажаних «гостей» і потрапити туди з кожним роком буде усе складніше. По-друге, у Західній Європі настрої щодо вихідців з мусульманських країн стають усе радикальнішими, що робить Східну Європу привабливішою для них.

«… якщо Європейський Союз доможеться різкого збільшення ефективності непропуску нелегалів, то ми зіштовхнемося з тим, що багато хто з них осяде у нашій країні», - вважає завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії й соціальних досліджень НАН України Олексій ПОЗНЯК.

При цьому Україна на даний час є ледь не єдиною країною регіону, яка досі не замислювалася над проблемою нелегальної міграції, зазначає тижневик «Коментарі:».

Зокрема, наша держава не має договору про реадмісію з Росією. При цьому, за офіційним даними, понад 80% затриманих нелегалів потрапляють в Україну через «прозорий» українсько-російський кордон.

«Я колись спілкувався з представниками прикордонної служби, вони кажуть, що навіть якщо російським прикордонникам показуєш сліди на снігу, вони однаково на це не реагують», - сказав О.ПОЗНЯК.

Водночас договір про реадмісію Київ підписав з усіма західними сусідами, зокрема з Польщею і Словаччиною, через які проходять основні потоки нелегальної міграції з України. До того ж договору про реадмісію з сусідами не підписала Білорусь, і ЄС вигідніше вважати, що нелегал прибув з України. Іншими словами, підсумовує тижневик «Коментарі:», до України відправляють майже всіх, кого піймали неподалік східного кордону ЄС. Попри всі очевидні виклики, у 2006 році в Україні знову - вже усьоме - ліквідували Державний комітет з питань міграції.

З іншого боку, зазначає тижневик, проблему незаконної міграції Україна могла б повернути собі на користь, якби цілеспрямовано займалася міграційною політикою. Адже з економічної точки зору, у найближчі роки Україні просто необхідно залучати робочу силу з-за кордону. Кількість непрацездатного населення в країні незабаром може перевищити кількість працюючих. І для збереження соціальних стандартів необхідно буде залучати працездатне населення з бідніших країн.

«…уже час починати думати про залучення в Україну мігрантів з країн, що розвиваються. (…) Починати потрібно з невеликих контингентів, адже при низькій швидкості залучення успішність інтеграції набагато вища», - вважає О.ПОЗНЯК.

За розрахунками експертів, якщо брати тільки демографічний критерій, то, щоб компенсувати зменшення кількості населення, Україні необхідно залучати в країну близько 340 тис. осіб щорічно.

Зараз в Україні, за даними ООН, перебуває 6,7 млн. нелегальних мігрантів, хоча О.ПОЗНЯК правдоподібнішою цифрою вважає кількасот тисяч.