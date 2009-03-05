Карпачова просить Тимошенко допомогти постраждалим від аварії нафтопроводу

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА направила прем‘єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО подання щодо захисту конституційних прав мешканців села Кострина Великоберезнянського району Закарпатської області, які ще 17 січня постраждали внаслідок прориву магістрального нафтопроводу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

На переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, зусиль місцевої влади з подолання наслідків техногенно-екологічного лиха в селі Кострина недостатньо, поновленням прав потерпілих мають займатися й центральні органи державної виконавчої влади. Тому Уповноважений пропонує прем‘єр-міністру доручити ряду міністерств здійснити оцінку справжніх масштабів аварії, провести ретельне медичне обстеження місцевих мешканців, компенсувати завдану їм шкоду, а також зобов’язати Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки організувати перевірку технічного стану продуктопроводу, що побудований близько півстоліття тому.

Представники Уповноваженого з прав людини, зазначається у поданні, з перших днів цієї надзвичайної події здійснюють моніторинг стану дотримання конституційних прав потерпілих на медичну допомогу, належні умови проживання та екологічну безпеку, підтримуючи контакт з місцевими органами влади, оперативним штабом, обласною комісією з визначення завданих збитків. Встановлено, що роботи з ліквідації аварії були розпочаті лише через чотири години після прориву трубопроводу. За цей час витекло понад 50 тонн нафтопродуктів, якими підтоплені житлові будинки, 38 колодязів, 35 присадибних ділянок, три картоплесховища. Багато родин втратили зимові запаси сільськогосподарської продукції, сіна та інших кормів для домашньої худоби і птиці.

За півтора місяця, що минули з часу аварії, людям не відшкодовані завдані збитки, констатує Омбудсман. На забрудненій нафтопродуктами території досі стоїть сморід, місцеві жителі страждають від утруднення дихання та запаморочення.

Єдиною реальною допомогою потерпілим мешканцям Кострина стало будівництво та введення у дію водогону довжиною чотири кілометри.