Світові ціни на нафту знизилися

Закінчилися біржеві торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 5 березня на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у квітні склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,64 (-2,48) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,61 (-1,77) дол./бар.

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