Світові ціни на нафту знизилися
01:08, 06 березня 2009Суспільство
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Закінчилися біржеві торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 5 березня на провідних нафтових біржах знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у квітні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,64 (-2,48) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,61 (-1,77) дол./бар.
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