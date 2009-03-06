Світові ціни на нафту знизилися

01:08, 06 березня 2009
Суспільство
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Закінчилися біржеві торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 5 березня на провідних нафтових біржах знизилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у квітні склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,64 (-2,48) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,61 (-1,77) дол./бар.

 

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