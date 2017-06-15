Прокуратура не знайшла ознак насильницької смерті на тілі повішеного в СІЗО організатора нападу на Чорновол

У столичній прокуратурі підтвердили факт смерті в київському ізоляторі тимчасового тримання Олега Нетребка, який є ключовим свідком у справі про напад в 2013 році на активістку, а нині народного депутата України Тетяну Чорновол, і заявили, що експерти не виявили на його тілі ознак насильницької смерті.

Читайте також"Газова схема" Онищенка: Суд відмовився оголошувати перерву у справі ПостногоЯк повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, за фактом смерті ув’язненого 47-річного чоловіка, який перебував під арештом в ізоляторі тимчасового тримання ГУНП в Києві призначено службову перевірку, а також Шевченківським управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) ККУ.

За даними відомства, тіло ув’язненого без ознак життя було виявлено сьогодні близько 04.00 працівниками спецустанови.

“За попередньою інформацією, смерть настала від механічної асфіксії шляхом повішення на простирадлі. Першочерговими слідчими діями проведеними із залученням судово-медичного експерта тілесних ушкоджень на тілі померлого, а також інших явних ознак насильницької смерті не виявлено. Крім того, проведеним аналізом відеозапису з камери спостереження виключено причетність до вказаної події сторонніх осіб”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що у кримінальному проваджені призначено судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті ув’язненого.

«Одночасно повідомляємо, що з метою повного, всебічного та об’єктивного з’ясування всіх обставин даної події, прокуратурою Києва внесено до ЄРДР відомості за ст. 367 (службова недбалість) ККУ. Крім того, прокуратурою Києва ініційовано проведення службову перевірки з приводу дотримання вимог закону України “Про попереднє ув’язнення працівниками ІТТ», - додали в прокуратурі.

Наголошується, що хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Києва.

Як повідомляв УНІАН, поінформоване джерело заявило агентству, що Нетребка етапували зі Львова до Києва для проведення слідчих дій у кримінальних справах, які знаходяться в провадженні Генеральної прокуратури.

Журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня 2013 року на Бориспільській трасі поблизу Києва. Вона їхала у власному автомобілі, коли її "підрізав" невідомий автомобіль. З машини вийшли кілька чоловіків, витягли Чорновол із салона, побили, а потім кинули у кювет.