"Ведучий церемонії Олег Вінник і краса Дніпра": Тоня Матвієнко вийшла заміж (фото, відео)

Відома українська пара Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян гуляють весілля.

Як передає ТСН, на святі молодих були присутні близько 60 гостей – тільки найближчі друзі та родичі.

Привітати Тоню та Арсена прийшли лідер "Тартака" Сашко Положинський і співак Олександр Пономарьов.

Для важливого дня артистка вибрала традиційне біле плаття зі шлейфом.

Наречену повів до вівтаря батько – відомий художник Петро Іванович Гончар.

Весілля проходить на березі Дніпра. Ведучим церемонії виступив Олег Винник.

Звичайно, на святі дочки присутні і батьки Тоні Матвієнко Ніна Митрофанівна. За словами батьків нареченої, вони спеціально в Запоріжжі для свята дочки замовляли рушники та ікони, які служать оберегом.

Нагадаємо, півтора роки тому Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян стали батьками – у них народилася донька Ніна. У співака є сини від попереднього шлюбу – Владислав і Артем, а Тоня також виховує доньку Уляну.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Трамп несподівано завітав на весілля у своєму гольф-клубі і пофотографувався з молодятами .