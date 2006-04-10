Угоду з ”РосУкрЕнерго” визнають недійсною?

Господарський суд Києва прийняв до розгляду справу про визнання недійсною "газової" угоди між НАК "Нафтогаз України", ВАТ "Газпром" (Росія) і компанією "РосУкрЕнерго" (Швейцарія), яка була укладена 4 січня 2006 року в Москві. Про це сьогодні пише газета "Дело" з посиланням на копії постанови Господарського суду Києва, що є в її розпорядженні, №26/103 "Про порушення справи" від 27 лютого 2006 року.

Зокрема, газета пише, що позов щодо визнання недійсним договору подало ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського" (м. Дніпродзержинськ), що входить до групи «Індустріальний союз Донбасу» (який контролюють бізнесмени Віталій ГАЙДУК і Сергій ТАРУТА).

У газеті зазначають, що джерела в НАК "Нафтогаз України" підтвердили факт подачі такого позову. "Такий позов поданий. Але ви зрозумійте, вимагаючи визнання підписаної угоди недійсною, вони під загрозу ставлять забезпечення природним газом всієї країни", – наголосило джерело.

Старший партнер юридичної фірми «Магістр і Партнери» Євген КОРНІЙЧУК (компанія надає юридичну підтримку НАК «Нафтогаз України») вже заявив, що впевнений у тому, що позивач, швидше за все, програє. «Учасниками угоди є іноземні компанії. Юрисдикція Господарського суду Києва не поширюється на учасників підписаного договору. Але навіть якщо припустити, що буде ухвалене рішення суду на користь позивача, виникне проблема з виконанням рішення суду», – говорить Є.КОРНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу до України, згідно з якою Україна купуватиме російський газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго». У свою чергу «РосУкрЕнерго» купує російський газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсується нижчою вартістю газу з Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 долара.

Згідно з підписаною 4 січня в Москві угодою, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу до України.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу до України за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.