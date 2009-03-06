В Україні вперше святкується День професійного сержанта

Сьогодні у Збройних силах України вперше відзначається День професійного сержанта.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, це професійне свято було встановлено наказом міністра оборони з метою підтримання та подальшого розвитку військових традицій, військово-патріотичного виховання, підвищення престижу проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського і старшинського складу в ЗСУ.

Також у Міноборони зазначили, що від сьогодні для представників професійного сержантського і старшинського складу ЗСУ запроваджено для носіння погони з принципово новими знаками розрізнення. Зазначені відзнаки були розроблені у відділі військової символіки та геральдики Генерального штабу.

При створенні цих нових знаків був врахований досвід армій провідних країн Європи і світу та, безумовно, враховувалися українські національні традиції військового однострою.