Вдова екс-депутата Держдуми Вороненкова у вишиванці заспівала в богословській академії (фото, відео)

Оперна співачка Марія Максакова опублікувала на своїй сторінці в Facebook відео виступу Київської православної богословської академії та поділилася враженнями від зустрічі з предстоятелем УПЦ КП Філаретом.

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Вдова екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова виступала в автентичному українському вбранні, а про зустрічь з Філаретом написала українською.

"Після виступу спілкувалися зі Святійшим Патріархом Київським і Всієї Руси-України Філаретом. Вражена силою його Віри. Таке відчуття, що він кожному віддає її частинку. Прямо фізично це відчуваєш. Дякую, Отче!" - написала співачка.

Нагадаємо, у справі вбивства її чоловіка з'явилися нові факти – був затриманий і обшуканий будинок активіста з Павлограда Ярослава Тарасенко."Це тільки початок. Спасибі слідчим і всім, хто допомагав у розшуках", - так прокоментувала Максакова нові досягнення слідства.