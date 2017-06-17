Червоний Хрест відправив на окупований Донбас 17 тонн будівельних матеріалів

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на непідконтрольну українській владі територію Донецької області 17 тонн будівельних матеріалів.

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Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово неконтрольованої території прослідував вантажний автомобіль з гуманітарним вантажем. Автівкою перевозили будівельні матеріали загальною вагою 17 тонн», - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зауважили, що вантаж жителям Донеччини був направлений від Міжнародного комітету Червоного Хреста.