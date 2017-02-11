Червоний Хрест відправив жителям Донбасу 130 тонн гуманітарної допомоги

12:17, 11 лютого 2017
Суспільство
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Через КПВВ "Новотроїцьке" в напрямку неконтрольованої території пройшли 8 вантажних автомобілів "Червоного Хреста".

Ілюстрація REUTERS

Місія Міжнародного комітету "Червоний Хрест" направила жителям окупованих територій Донецької області понад 130 тонн гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

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"Через КПВВ "Новотроїцьке" в напрямку неконтрольованої території пройшли 8 вантажних автомобілів від Місії міжнародного комітету "Червоний Хрест", - повідомляють прикордонники.

За даними ДПСУ, транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області товари медичного призначення і будматеріали загальною вагою трохи більше 130 тонн.

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