У Маріуполі відзначили третю річницю визволення міста від бойовиків (фото)

У Маріуполі Донецької області сьогодні відбулися урочисті заходи з нагоди третьої річниці звільнення міста від бойовиків.

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Як повідомили у Департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ України, центральним проспектом міста пройшов військовий парад.

Почесне місце у колоні зайняв окремий загін спеціального призначення Національної гвардії «Азов», бійці якого брали участь у звільненні Маріуполя від бойовиків.

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян під час виступу на урочистостях з нагоди річниці визволення Маріуполя заявив, що оборона міста відіграла ключову роль у перебігу військового конфлікту на сході країни.

«Це перше місто, яке ми визволили на той час. І це було дуже важливо – показати силу і рішучість всій Україні, що ми можемо наступати. Оборона Маріуполя зіграла ключову роль. Інакше, ні Мелітополь, ні Бердянськ не були захищені», – наголосив він.

«Ми звільнили Маріуполь, звільнимо й всі захоплені бойовиками українські землі», – запевнив він.

Троян вручив відзнаки МВС України «За відвагу у службі» та «За відзнаку у службі» 20 бійцям полку «Азов», а також почесні грамоти від міністра внутрішніх справ двом спецпризначенцям поліції Донеччини. Крім того, цінні подарунки та подяки від заступника голови Нацполіції України – керівника поліції Донеччини В’ячеслава Аброськіна отримали військовослужбовці Нацгвардії України, прикордонники та бійці підрозділу МВС.

Також, зауважили у прес-службі, Троян спростував інформацію щодо безпідставного відзначення МВС нагородною зброєю. «Нагородну зброю від МВС отримують лише ті азовці, які неодноразово проявили себе в боях», - наголосив він.