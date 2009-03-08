У Донецьку відкрилася "Школа малюків-рятувальників"

У Донецьку створено гурток "Школа малюків-рятувальників".

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, гурток утворено на базі обласної дитячої бібліотеки імені Кірова. Його головною метою стане вироблення у дітей вміння вберегтися від загибелі і травмування в екстремальній ситуації, а також навиків надання першої допомоги.

З членами гуртка вже провели перші заняття представники підрозділів МНС, які розповіли, що відбувається після надходження тривожного сигналу на пульт оперативно-чергової служби, як виїжджають на місце виклику підрозділи МНС і т.п. При цьому співробітники МНС нагадали дітям, як можуть бути покарані ті, хто робить помилкові повідомлення про надзвичайні події.

Співробітники підрозділів МНС також розповіли дітям, як поводитися під час пожежі, іншій надзвичайній ситуації чи виявленні вибухонебезпечного предмету.