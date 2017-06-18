У Києві проходить марш за права ЛГБТ (відео)

Повідомляється про перші сутички між учасниками і націоналістами.

У Києві розпочався марш за права ЛГБТ. Правопорядок у центрі столиці охороняють поліція і Нацгвардія. Учасники Маршу рівності змінили маршрут, аби уникнути сутичок із противниками заходу. Поліція стежить за правопорядком у місцях проведення всіх акцій.

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