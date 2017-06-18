У Києві проходить марш за права ЛГБТ (відео)

10:00, 18 червня 2017
Суспільство
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Повідомляється про перші сутички між учасниками і націоналістами.

Порядок в столице охраняют 5 тысяч правоохранителей / УНІАН

У Києві розпочався марш за права ЛГБТ. Правопорядок у центрі столиці охороняють поліція і Нацгвардія.

Учасники Маршу рівності змінили маршрут, аби уникнути сутичок із противниками заходу. Поліція стежить за правопорядком у місцях проведення всіх акцій.

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Новина в сюжеті: Марш Рівності 2017
Теги: #Марш рівності за права ЛГБТ у Києві