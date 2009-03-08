Барак Обама закликає витрачати гроші

Президент США Барак Обама закликав американців не зменшувати своїх витрат і не ховати гроші в матраци. Про це він сказав в інтерв`ю газеті The New York Times. Зазначивши, втім, що вихід з економічної кризи буде можливий завдяки "поверненню до фундаментальних цінностей", таким як наполеглива праця, довгострокові інвестиції, пенсійні заощадження, тривалі накопичення на оплату освіти для дітей.

Президент США пообіцяв, що постарається в 2009 році створити всі умови для відновлення економіки. При цьому він наголосив, що не збирається залучати додаткові кошти на стимулювання фінансової системи, окрім тих 250 мільярдів доларів, які вже закладені в бюджеті. Водночас Обама нарікає на поганий стан європейської економіки, що може у свою чергу негативно позначитися на стані справ у США.

Лента.ру