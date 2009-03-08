На центральній площі Львова відбудеться Свято шоколаду

8 березня на центральній площі Львова – площі Ринок (біля міської Ратуші) відбудеться друге міське Cвято шоколаду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, в цей день на площі Ринок запрацює перша в Україні шоколадна майстерня.

«Півтони шоколаду, торт довжиною 10 метрів та шоколадна площа Ринок з шоколадними фонтанами чекає на львів’ян та гостей міста під час міського свята шоколаду. У цей день на площі Ринок буде безліч конкурсів та забав. Для дітей працюватимуть різноманітні майданчики. Також буде проведено конкурс малюнку на шоколадних плитках», - зазначається у повідомленні прес-служби.

Минулого року у Львові вперше було проведено міське свято шоколаду. Особливістю минулорічного свята став 200-кілограмовий шоколадний торт, який складався із 40 частин, його пекли понад вісім годин.

За останні роки у Львові з ініціативи Львівської міської ради вже відбулася низка «продуктових» свят: Свято пива, Свято кави, Свято пампуха, які вже стали традиційними для міста.

Також 1 травня на гостей та мешканців міста чекає міське Свято Батяра.