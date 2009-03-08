На Каховському водосховищі шукають двох рибалок

Близько першої години ночі 8 березня до МНС надійшла інформація про те, що на Запоріжжі 6 березня двоє рибалок з села Велика Знам’янка Кам’янка-Дніпровського району вийшли в Каховське водосховище на весловому гумовому човні та не повернулися.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пошук людей ведуть 6 рятувальників МНС на моторному човні.