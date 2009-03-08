Погода на 9 березня

9 березня на території України буде хмарно з проясненнями. У західних та східних областях пройдуть невеликі (в Карпатах помірні) опади, на решті території місцями можливий невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в західних областях до 3° морозу, в Криму 2-7° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 7-12° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-4° морозу.

На Київщині буде хмарно з проясненням. Можливий невеликий дощ (вдень місцями). Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-4° тепла, вдень 3-8° тепла, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла. По м. Києву вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.