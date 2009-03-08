Під Києвом спіймали 46 китайців

7 березня на автодорозі поблизу одного з селищ Київської області затримано групу нелегальних мігрантів у складі 46 громадян Китайської Народної Республіки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, нелегалів на трьох автобусах перевозили жителі Львівської області. Іноземці наразі перебувають у райвідділі внутрішніх справ.