Куди піти жінці після в'язниці?

Харківська область визнана кращою для створення Центру соціальної адаптації для жінок, звільнених з місць позбавлення волі.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посилання на заступник голови облдержадміністрації Ігоря ТЕРЕХОВА.

За його словами, в результаті дослідження, проведеного ВБО «Конвіктус-Україна» у 8 областях України з метою вибору регіону для впровадження пілотного проекту «Всебічна триступенева програма реінтеграції у суспільство людей, що звільнені з місць позбавлення волі» Харківська область визнана кращою та рекомендована для його втілення.

І.ТЕРЕХОВ повідомив, що 11 березня відбудеться засідання дорадчого Комітету з приводу зазначеного спільного шведсько-українського проекту. На засіданні будуть присутні представники шести міністерств України, представники посольства Швеції в Україні й представники «Конвіктус-Швеція». Харківщина презентуватиме свої пропозиції щодо проекту, і вищезазначений Комітет ухвалить остаточне рішення щодо розміщення Центру соцадаптації для жінок, звільнених із місць позбавлення волі.

За даними прес-служби, в рамках цього проекту вже відбулися дві зустрічі керівництва облдержадміністрації з представниками організації «Конвіктус-Україна». Метою проекту є розвиток системи соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в одному з регіонів України, розробка та створення моделі Центру соціальної адаптації для осіб, які готуються до звільнення та звільнених з місць позбавлення волі. Під час попередніх візитів, представники «Конвіктус-Україна» вже оглянули приміщення колишньої Краснопавлівської лікарні у Лозівському районі, де планується розмістити Центр.