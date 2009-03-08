Жінки в Криму живуть на 12 років довше чоловіків

В Автономній Республіці Крим наразі на 1000 жінок припадає лише 843 чоловіка. У місті це співвідношення нижче, ніж у сільській місцевості, повідомляє Головне управління статистики в Криму.

У автономії проживає понад мільйон жінок, або 54% населення.

Середня тривалість життя кримських жінок становить 74 роки - на 12 років більше середньої тривалості життя чоловіків автономії.

«Середній вік жінок перевищив 42 роки, він на 5 років вищий середнього віку чоловіків», – йдеться в повідомленні ГУ статистики.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році на 1000 кримчанок припадало 846 кримчан, у 2008, відповідно, 1000 на 844.