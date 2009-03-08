УБОЗ затримав податківця під час одержання хабаря

Працівники управління боротьби з оргзлочинністю УМВС України у Рівненській області та облпрокуратури затримали під час отримання хабара 35-річного майора податкової міліції – начальника одного з відділень головного відділу податкової міліції державної податкової інспекції Рівного.

Як повідомив УНІАН заступник начальника УБОЗ Василь КОВАЛЬ, до них в управління надійшла письмова заява від 58-річного голови правління одного з відкритих акціонерних товариств Рівненщини. Чоловік поскаржився на працівника податкової міліції, який вимагав у нього хабар, натомість обіцяючи не проводити перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства, майно якого перебувало в податковій заставі. Але за декілька днів він знову зателефонував голові правління ВАТ і назвав дещо більшу суму за свою бездіяльність.

Податківця затримано під час передачі трьох тисяч гривень працівниками спецпідрозділу «Сокіл» УБОЗ УМВС України в області.

За даним фактом порушена кримінальна справа. Триває досудове слідство.