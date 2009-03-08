Бухгалтер крала 10 млн. дол. ретельно і довго

Колишнього бухгалтера з Каліфорнії заарештовано по звинуваченню у привласненні 9,9 мільйони доларів, що належали її компанії, повідомляє Associated Press 8 березня.

51-річна Анетт ЙЕОМАНС працювала головним бухгалтером в компанії, що займається виготовленням дерев`яних меблів. У період з 2001 по 2007 вона щотижня витрачала до 25 тис. доларів на покупки по кредитній картці, а потім списувала ці гроші з рахунків своєї компанії. Керівництво своєму головному бухгалтеру повністю довіряло, і за весь цей час жодного разу не запрошувало незалежного аудитора для перевірки балансу.

Зловживання бухгалтера було розкрито випадково, після того, як в лютому 2008 року в компанію прийшло повідомлення про використання одного з банківських чеків American Express для виплати по рахунку А.ЙЕОМАНС.

Вкрадені у компанії гроші жінка витрачала на придбання одягу, взуття і побутової техніки. Вона витратила щонайменше 240 тис. доларів на покупку 400 пар взуття, 300 тис. доларів пішло на придбання дизайнерського одягу. Крім того, вона купила 160 дамських сумочок вартістю понад дві тисячі доларів кожна.

Щоб розмістити все це в себе вдома, А.ЙЕОМАНС (також на гроші компанії) переобладнала одну зі спалень свого будинку в комірчину.