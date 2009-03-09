Визначився представник України на Євробаченні-2009

8 березня в Палаці мистецтв «Україна» відбувся фінал Національного відбору «Євробачення-2009», повідомляє офіційний сайт Першого Національного каналу. Серед 15 фіналістів під час прямого ефіру глядачі та журі обрали кращого.

Переможцем стала Світлана Лобода.

За інтерактивним голосуванням глядачів вона набрала 14 балів, журі також надало 14 балів. За зведеними результатами Світлана Лобода отримала 28 балів. Одностайним рішенням журі і глядачів саме Світлана отримала беззаперечну перемогу, повідомляють організатори національного туру міжнародного конкурсу.