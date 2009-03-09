У Росії мають намір розвивати сімейні молочні ферми

Уряд Росії має намір підтримати створення невеликих сімейних молочних ферм на кілька десятків тварин, повідомив перший віце-прем`єр Віктор Зубков журналістам під час робочого візиту до Швеції.

За його словами, в Росії приділяється велика увага будівництву мегаферм на 2-3 тисячі корів, але тепер уряд ставить нове завдання.

"У деяких регіонах Росії основну кількість молока отримують в особистих господарствах - в технічно неоснащених умовах, з великими витратами, не тієї якості. Люди працюють багато, на знос. Треба ухвалювати нові рішення, робити для таких ферм нові проекти", - сказав Зубков, який займається агропромисловим комплексом.

Перший віце-прем`єр сказав, що російські фахівці звернулися до шведської компанії "Делаваль" з проханням приготувати типовий проект невеликої ферми з устаткуванням для доїння, прибирання гною, переробки молока, який потім надійде в російські НДІ для конкретного доопрацювання.

Це буде новий підхід у виробництві повна автоматизація утримання тварин, сказав Зубков.

"Ми на 95% субсидуватимемо такі ферми: видавати кредит на п`ятнадцять років, перший платіж по якому проходитиме через один рік. Вже цього року будуть готові пілотні проекти для кількох регіонів. Ми даємо нові робочі місця, ми формуємо нову верству - сімейні ферми", - повідомив Зубков.

Координувати і займатися проектом буде "Росагролізинг", а уряд має намір тримати проект під контролем, сказав віце-прем`єр.

Минулої п`ятниці "Росагролізинг" і Кіровський завод підписали з "Делаваль" меморандум про співпрацю щодо організації і виробництва устаткування для молочного тваринництва в Росії.

РІА “Новоcти”