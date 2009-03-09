Міхаю Волонтіру – 75 років

Міхай Волонтір народився в Молдові в сім`ї лісника 9 березня 1934 р.

У 18 років викладав в сільській школі, в 1955 р. закінчив педагогічне училище і став завідуючим сільським клубом. Наприкінці 1950-х став актором музично-драматичного театру імені Александрі (м. Бельці), в якому працює і понині.

У 1976 р. одержав Державну премію Молдавської РСР за головну роль в історико-біографічній картині «Дмитро Кантемір».

Широку популярність Волонтіру принесли фільми «Циган» і в “Зоні особливої уваги”.

Всього зіграв в 30 фільмах і більше 100 спектаклях.

На початку 2000-х років переніс, як ускладнення діабету, часткову і навіть повну (протягом 10 місяців) втрату зору.

Незважаючи на всесоюзну популярність і славу, народний артист СРСР, народний артист Молдови Міхай Волонтір ніколи не залишав свого міста Бельці, живе у себе на батьківщині і продовжує грати в спектаклях театру ім. Александрі.

У 2000 році визнаний кращим актором XX століття в молдавському кіно.