При спробі перейти по кризі ставок потонули двоє людей
11:44, 09 березня 2009Суспільство
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Трагедія в Дніпропетровській області
Вранці 8 березня у селі Адамівка Дніпропетровської області при спробі перейти по кризі місцевий ставок потонули двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, один із загиблих - підліток, 1993 року народження.
О 13.00 підрозділом МНС і місцевими мешканцями тіла загиблих були вилучені з води.
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