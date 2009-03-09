При спробі перейти по кризі ставок потонули двоє людей

Вранці 8 березня у селі Адамівка Дніпропетровської області при спробі перейти по кризі місцевий ставок потонули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, один із загиблих - підліток, 1993 року народження.

О 13.00 підрозділом МНС і місцевими мешканцями тіла загиблих були вилучені з води.