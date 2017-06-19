У Житомирській ОДА завтра працюватиме "пряма лінія" в управлінні сім’ї, молоді та спорту

В управлінні сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної держадміністрації (ОДА) завтра, 20 червня, буде працювати «пряма телефонна лінія».

Читайте такожВ Житомирі представники координаційної ради при ОДА стали донорами для дітейПро це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, консультації надаватиме начальник управління Житомирської ОДА з питань сім’ї, молоді та спорту Світлана Миколаївна Гресь за номером (0412) 47-44-36.

«Гаряча лінія» працюватиме з 9.00 год. до 13.00 год», - зазначають в ОДА.