На Житомирщині під час місячника "Автобус-2017" Укртрансбезпека області вже виявила 59 порушень

Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА з посиланням на дані управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації.

"З 6 червня по 6 липня 2017 року з метою попередження аварійності на пасажирському автомобільному транспорті, посилення державного контролю та нагляду за безпекою перевезень на Житомирщині проводиться комплекс профілактичних заходів на пасажирському транспорті "Автобус - 2017"",- сказано у повідомленні.

Працівниками Управління Укртрансбезпеки та ГУ Національної поліції у Житомирській області проводяться рейдові перевірки на регулярних маршрутах загального користування, автостанціях, зупинках громадського транспорту та в місцях найбільшого скупчення пасажирів.

Так, з початку проведення заходів вже перевірено 145 транспортних засобів, виявлено 59 порушень, складено 47 актів та 5 протоколів про адміністративні правопорушення. В тому числі задокументовано 13 випадків «нелегальних» пасажирських перевезень.

Серед основних порушень транспортного законодавства, що їх допускають перевізники - це недотримання розкладів руху, перевезення безквиткових пасажирів та невідповідність кількості пасажирів нормі, встановленій технічною характеристикою транспортного засобу, відсутність у водіїв автобусів необхідної дорожньої документації при здійснення нерегулярних перевезень, тощо.