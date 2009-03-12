Вимоги до учасників фондового ринку треба підвищити

Комітет з питань фінансів і банківської діяльності рекомендує парламенту прийняти в другому читанні та в цілому проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку".

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні апарату Верховної Ради України.

Цим законопроектом пропонується збільшити розмір статутного капіталу професійних учасників фондового ринку (депозитаріїв, реєстраторів, компаній з управління активами, торговців цінними паперами та ін.).

Зокрема, проектом передбачено, що розмір статутного капіталу депозитарію має становити не менш як 15 млн. грн., а розмір власного капіталу клірингового депозитарію - 25 млн. грн.

Члени Комітету підтримали пропозицію, відповідно до якої розмір статутного капіталу реєстратора має становити не менш як 300 тис. грн. У разі отримання реєстратором ліцензії на здійснення депозитарної діяльності хранителя йому як хранителю забороняється здійснювати будь-які операції з цінними паперами, щодо яких він є рєєстроутримувачем.

Відповідно до проекту "особа, яка подає документи на отримання ліцензії на здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів, повинна відповідати таким вимогам:

розмір статутного капіталу реєстратора, сплаченого грошовими коштами, становить не менш як 2,5 млн. грн. у день державної реєстрації такої особи;

наявність кадрів відповідного кваліфікаційного рівня, належного технічного забезпечення та інформаційних систем для здійснення персоніфікованого обліку учасників фонду, які відповідають вимогам, встановленим Державною комісією з регулювання ризиків фінансових послуг України".

Законопроектом передбачено, що "ліцензія на здійснення діяльності з управління активами видається особі за умови, що вона має сплачений коштами статутний капітал у день надання документів у Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку для отримання цієї ліцензії не менш як 7 млн. грн.".

Пропонується також визначити, що розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не менш як 15 млн. грн., а розмір власного капіталу фондової біржі, яка здійснює кліринг і розрахунки, - не більш як 25 млн. грн.