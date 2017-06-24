Поліція Одеси почала розслідування нападу на учасницю експертної комісії "Група 2 травня"

В Одесі поліція почала розслідування за фактом сьогоднішнього нападу на відому громадську активістку - учасницю експертної комісії «Група 2 травня» Світлану Підпалу. Як повідомив у Facebook радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк, відкрито кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу ("умисне нанесення легких тілесних ушкоджень").

Читайте такожВ Одесі побили учасницю експертної комісії "Група 2 травня"«Всі розуміють, як важливо встановити причетних осіб, а головне - мотиви. Зараз проводяться невідкладні слідчі дії. Просто зараз оперативно-слідча група вилучає відео з камер району, де стався напад», - додав Форостяк.

За словами активіста Владислава Балинського, Підпала є матір'ю трьох дітей.

«На Світлану чатували двоє на розі вулиць Ковальської та Тираспольської о 13.30-14.00. Один залишився за кермом заведеного мопеда, другий спочатку покликав, потім схопив за руку, розвернув і забризкав обличчя з балончика. Потім заштовхав у кут арочного в'їзду і почав бити кулаками по обличчю», - повідомив Балинський.

За його словами, коли Підпала впала, нападник разом зі спільником зник на мопеді в невідомому напрямку. Потерпілу доставили до лікарні.

За попередніми даними, у Підпалої закрита черепно-мозкова травма, забій м'яких тканин і окістя лобової частини голови, велика гематома.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси зловмисники побили відому активістку Підпалу. Вона є активною учасницею незалежного розслідування, яке проводить громадська комісія «Група 2 травня», створена в 2014 році після масових заворушень, що призвели до загибелі 48 осіб. Підпала також активно бере участь у різних акціях протесту, спрямованих проти знищення зелених зон та забудови узбережжя Чорного моря в Одесі.