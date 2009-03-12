Мер Ужгорода попереджає про загрозу для життя Президента

Мер Ужгорода Сергій РАТУШНЯК попереджає про загрозу життю Президента України в Ужгороді, оскільки аеропорт міста не відповідає елементарним вимогам стандартів безпеки повітряного руху.

Як повідомив УНІАН речник міського голови Ужгорода Олег ПОДЕБРІЙ, у зверненнях до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА йдеться, що «життя глави держави в небезпеці, бо, як відомо, аеропорт міста Ужгорода не відповідає елементарним вимогам стандартів безпеки повітряного руху».

«До такого висновку дійшли у Міністерстві транспорту та зв’язку України ще в 2006 році. Це питання неодноразово піднімали і місцеві органи влади на державному рівні. Мер міста Ужгорода Сергій РАТУШНЯК ще в листопаді 2006 року звертався до тодішнього прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з листом про перенесення Ужгородського аеропорту та забезпечення безпеки польотів. Навіть вирішувалося питання розташування нового аеропорту на території Середнянської сільської ради. Проте логічного завершення це питання так і не отримало», - уточнив О.ПОДЕБРІЙ.

З огляду на таку ситуацію, за його словами, напередодні робочої поїздки В.ЮЩЕНКА до Ужгорода С.РАТУШНЯК змушений був звернутися до голови СБУ та Президента України з попередженням про небезпеку.

У листах, зокрема, йдеться: «Так званий аеропорт в Ужгороді є непридатним для прийому реактивних літаків з місткістю понад десять осіб з наступних причин: непридатності довжини та якості злітної смуги; тривалої злочинної діяльності керівництва аеропорту, яке свідомо, роками, не укладало договір оренди землі, не узгоджувало у відповідності з чинним законодавством приаеропортну територію, чим створило для себе джерело корупційного збагачення у вигляді чисельних хабарів при «погодженні» вибору земельних ділянок навколо аеропорту; повної технічної непридатності і зношеності радіолокаційного обладнання, яке давно підлягає заміні й утилізації».

У зв`язку з вищезазначеним, йдеться у листі С.РАТУШНЯКА, життю і здоров`ю пасажирів, які прилітають до аеропорту Ужгорода, загрожує велика небезпека.

Як повідомляв УНІАН, на суботу, 14 березня, заплановано робочу поїздку Президента В.ЮЩЕНКА на Закарпаття.