Єврокомісія завершила огляд пестицидів, які використовуються у сільському господарстві на предмет їх безпеки.

Як повідомили власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, робота над вивченням пестицидів та їх можливого негативного впливу на здоров’я людини, ґрунтові води, довкілля і тварин проводилася з 1993 року в рамках спеціальної Директиви ЄС від 1991 року.

Під час дослідження в цілому було вивчено вплив на здоров’я людини і довкілля близько 1 тисячі хімічних субстанцій та кількох десятків тисяч препаратів на їх основі.

Лише 26%, або 250 субстанцій з близько тисячі були визнані такими, що є достатньо безпечними для здоров’я людини й навколишнього середовища, і можуть використовуватися у сільському господарстві країн - членів ЄС.

Більша ж частина субстанцій були вилучені, оскільки досьє на них не були подані, були неповними, або виробники вже припинили їх виробляти.

Близько 70 субстанцій були заборонені через негативний вплив на здоров’я людини і довкілля.

Як повідомили у Єврокомісії, з 16 березня цього року повна база даних дозволених до використання в ЄС пестицидів буде доступною в Інтернеті за адресою http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm.