Степанов: Розслідування побиття одеської активістки – під моїм особистим контролем

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов пообіцяв відреагувати на вимоги, озвучені під час мітингу під будівлею Одеської ОДА у понеділок, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Степанов в ході брифінгу, який відбувся після мітингу, повідомив, що резонансні справи, розслідування яких вимагали активісти, перебувають під його особистим контролем, і він проінформує громадськість про хід розслідування.

Крім того, Степанов погодився з ідеєю включити ряд активістів у спільні групи з поліцією з метою сприяння розслідуванню.

Разом з тим, глава Одеської ОДА висловив сумнів в об'єктивності активістів у зв'язку з їх вимогою звільнити керівників прокуратури Одеської області Олега Жученка та начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна. За його словами, керівники поліції і прокуратури зобов'язані реагувати на ситуацію із злочинністю в регіоні в цілому, і не можуть віддавати перевагу у розслідуванні 9 кримінальних справ з 16,5 тисяч.

«Коли падає кількість злочинів, коли падає кількість тяжких злочинів, - це не є для вас показником якості роботи?», - обурився Степанов.

Як повідомлялося, вдень у понеділок будівлю Одеської обласної державної адміністрації пікетували близько 150 осіб. Приводом для мітингу стало суботнє побиття громадської активістки.

Майже відразу після початку мітингу до присутніх вийшов голова Одеської ОДА Степанов, однак його спроби налагодити діалог не увінчалися успіхом.

Як повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело, знайоме з підосновою мітингу, його учасників зібрали люди, близькі до колишнього керівництва Одеської області. За словами співрозмовника, ініціатори мітингу намагаються вплинути на Степанова і спровокувати відставку начальника ГУ Нацполиіції в Одеській області Дмитра Головіна, які наразі вивчають окремі аспекти діяльності колишнього керівництва регіону.

Максим Степанов займає посаду голови Одеської ОДА з 12 січня 2017 року. Попереднім головою Одеської облдержадміністрації був Михайло Саакашвілі (30 травня 2015 — 9 листопада 2016).