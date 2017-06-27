"Італійський прикордонник був здивований": MONATIK розповів, як відчув усі "принади" безвізу

Український музикант MONATIK вже відчув на собі всі принади безвізового режиму. Нїаступного після введення безвізу артист літав у Рим, повідомляє Styler.

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"Буду чесний, я щиро переживав (більш того, навіть просив зробити мені візу і приніс всі документи). Але мені дали зрозуміти, що це непотрібно. Ви б бачили здивоване обличчя італійського прикордонника, який п'ять хвилин гортав паспорт в пошуку візи, радився зі своїм колегою. На питання "Де ж віза?", я з гордістю відповів: "Я ж з України. У нас безвізовий режим". Він був дуже вражений, але сказав "чао" і все ще в подиві сидів і обговорював зі своїм колегою цю ситуацію!", - розповів співак.

Музикант вважає, що це великий крок вперед і "справа зовсім не в 35 євро та зборі документів для візи. А саме відчуття легкості подорожей і відкриття кордонів надихають на рух".