На Житомирщині проведуть Міжнародний молодіжний фестиваль мистецтв "Пісенний Спас"

13:41, 29 червня 2017
Суспільство
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Для участі необхідно до 1 липня 2017 року надіслати заявку.

житомирская-епархия.org

17 - 20 серпня на Житомирщині проведуть Міжнародний молодіжний фестиваль мистецтв «Пісенний Спас, повідомляє прес-служба  Житомирської ОДА.

 Як зазначається у повідомленні, Міжнародний молодіжний фестиваль мистецтв «Пісенний Спас» запрошує молодих виконавців до участі у конкурсі в таких номінаціях:

1) «Виконавець естрадної пісні» віком від 14 до 35 років;

2) «Виконавець авторської пісні» віком від 14 до 35 років;

3) «Конферансьє» – вікових обмежень немає.

Для участі необхідно до 1 липня 2017 року надіслати заявку в електронній формі на e-mail:festpisennyispas@gmail.com

Перелік документів та вимоги до матеріалів можна переглянути на сайті Житомирської ОДА.

У рамках заходу відбуватимуться концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, телевізійні та радіопрограми за участю переможців та гостей.

Нагадаємо, у 2016 році фестиваль «Пісенний Спас» відкрили грандіозним концертом та нагородили переможців.

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