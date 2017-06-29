На Житомирщині проведуть Міжнародний молодіжний фестиваль мистецтв "Пісенний Спас"
Для участі необхідно до 1 липня 2017 року надіслати заявку.
17 - 20 серпня на Житомирщині проведуть Міжнародний молодіжний фестиваль мистецтв «Пісенний Спас, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, Міжнародний молодіжний фестиваль мистецтв «Пісенний Спас» запрошує молодих виконавців до участі у конкурсі в таких номінаціях:
1) «Виконавець естрадної пісні» віком від 14 до 35 років;
2) «Виконавець авторської пісні» віком від 14 до 35 років;
3) «Конферансьє» – вікових обмежень немає.
Для участі необхідно до 1 липня 2017 року надіслати заявку в електронній формі на e-mail:festpisennyispas@gmail.com
Перелік документів та вимоги до матеріалів можна переглянути на сайті Житомирської ОДА.
У рамках заходу відбуватимуться концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, телевізійні та радіопрограми за участю переможців та гостей.
Нагадаємо, у 2016 році фестиваль «Пісенний Спас» відкрили грандіозним концертом та нагородили переможців.