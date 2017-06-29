Жінка, яка купила сніданок з Дєєвою за 11 мільйонів гривень, відмовилася платити

Жінка, яка купила на аукціоні за 11 мільйонів гривень сніданок з 24-річною заступницею голови МВС України Анастасією Дєєвої, заявила, що помилилася і відмовилася платити. Про це повідомляється на сторінці електронного майданчика державних публічних закупівель ProZorro в Facebook.

"Оновлена інформація. Станом на 15:00 учасниця, яка поставила 11 млн грн, вказала, що помилилася і відмовилася від сплати зазначеної суми. Таким чином переможцем став учасник з сумою в 10 010 грн", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, переможцем аукціону став Солошенко Владислав Борисович.

Раніше УНІАН повідомляв, що на благодійному аукціоні за сніданок з Дєєвої запропонували 11 мільйонів гривень.