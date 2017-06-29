Серед поранених бойовиків "ДНР" жителі села на Чернігівщині впізнали свого земляка (відео)

Серед поранених бойовиків "ДНР" мешканці села Лукнів Чернігівської області впізнали свого земляка.

Про це йдеться в сюжеті програми «Спецкор» на телеканалі 2+2.

Юрій Михайленко розповів, що родом із села Лукнів, потрапив на Донбас із території Росії, записався в найманці через сайт. Йому обіцяли винагороду – 100 доларів за тиждень.

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Сестра бойовика Валентина впізнала рідного брата. За її словами, від нього вже два роки немає жодної інформації. При цьому на відео Юрій заявляє, що воює в лавах «ДНР» лише півтора місяці.

За словами Валентини, зараз на фронті за Україну воює її чоловік і в те, що найрідніші для неї люди стояли там по різні боки, не може повірити.

В школі, де навчався Юрій, розповіли, що він вже давно поїхав на заробітки у Росію.