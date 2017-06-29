Серед поранених бойовиків "ДНР" жителі села на Чернігівщині впізнали свого земляка (відео)
Сестра бойовика Валентина впізнала рідного брата. За її словами, від нього вже два роки немає жодної інформації.
Серед поранених бойовиків "ДНР" мешканці села Лукнів Чернігівської області впізнали свого земляка.
Про це йдеться в сюжеті програми «Спецкор» на телеканалі 2+2.
Юрій Михайленко розповів, що родом із села Лукнів, потрапив на Донбас із території Росії, записався в найманці через сайт. Йому обіцяли винагороду – 100 доларів за тиждень.
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Сестра бойовика Валентина впізнала рідного брата. За її словами, від нього вже два роки немає жодної інформації. При цьому на відео Юрій заявляє, що воює в лавах «ДНР» лише півтора місяці.
За словами Валентини, зараз на фронті за Україну воює її чоловік і в те, що найрідніші для неї люди стояли там по різні боки, не може повірити.
В школі, де навчався Юрій, розповіли, що він вже давно поїхав на заробітки у Росію.