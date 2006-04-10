Очікується тепла погода, часом дощі

Погода цього тижня в Україні, за прогнозами синоптиків, буде досить теплою.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 11 квітня температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень 14-19°, у західних областях і на узбережжі морів 10-15°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла. Без опадів, лише у західних областях короткочасні дощі, місцями грози.

Водночас 12-13 квітня у зв’язку з переміщенням циклону з Балкан пройдуть дощі, місцями сильні, у Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій області подекуди дуже сильні дощі (лише 12 квітня у східних, а вночі і у північних, більшості центральних областей та Приазов’ї без істотних опадів).

Також у ці дні в Україні очікуються місцями грози; у центральних, східних, південних областях та в Криму місцями град, 13 квітня шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі становитиме 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° (у північних областях 7-12°), у східних областях, а 12 квітня і у Криму та Приазов’ї 14-19° тепла.

14 квітня у північній половині, 15 квітня у східних областях, Криму та Приазов’ї, 16 квітня на крайньому сході країни, 17 квітня в західних областях дощі, подекуди грози, на решті території переважно без опадів.

18-19 квітня в Україні короткочасні дощі з грозами, 20 квітня переважно без опадів.

Температура вночі 0-6° тепла, вдень 8-14°.

Завтра в Києві та області без опадів. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°.

12-13 квітня хмарна погода з проясненнями. Вранці, вдень 12 квітня та впродовж доби 13 квітня дощ, місцями гроза (лише вночі 12 квітня без істотних опадів). Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

14 квітня дощ, 15 квітня переважно без опадів. Температура вночі 0-6° тепла, вдень суттєво не зміниться.