Акція біля консульства Польщі мала на меті створення "картинки" для європейських ЗМІ – поліція

Акція у центрі Києва біля дипломатичної установи Польщі є ще одним елементом «гібридної» війни Російської Федерації проти України. Поліція і СБУ затримали понад два десятки учасників акції.

Як йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції, про це Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив сьогодні, 7 липня.

За його словами, поліцейські у тісній взаємодії з СБУ затримали групу громадян. Вони планували здійснити провокації у центрі Києва – поруч з однією з дипломатичних установ Республіки Польща в Україні.

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«За наявною інформацією, це ще один з елементів «гібридної» війни з боку Російської Федерації проти нашої держави. Основна мета провокації – підірвати добросусідські стосунки України та Польщі, а відтак – дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти», – зазначив Сергій Князєв.

Він повідомив, що правоохоронці затримали понад два десятки «несвідомих громадян, які могли стати інструментом в руках кремлівської пропаганди». У затриманих вилучили зброю, набої, газові балончики, електрошокери, ножі, розпалювальні суміші, маски, плакати та інше знаряддя, заготовлене для здійснення провокацій.

«Все це готувалося для створення «правильної картинки» для європейських ЗМІ – про безлади біля консульського відділу Республіка Польщі у центрі столиці України», – сказав Сергій Князєв.

Наразі за цим фактом розпочато кримінальне провадження за замах на вчинення хуліганства – за ч. 1 ст. 15 і ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України.

Голова Національної поліції України запевнив європейських партнерів України у повній відданості європейським цінностям. Він також висловив сподівання, що подібні «проплачені перформанси» ніколи не стануть на заваді дружніх стосунків між двома народами.

«Національна поліція України докладе для цього максимум зусиль», – підкреслив Сергій Князєв.