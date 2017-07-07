Провокативна акція біля консульства Польщі в Києві була замовлена спецслужбами РФ - СБУ

Служба безпеки України спільно із Нацполіцією заблокувала акцію провокативного характеру у Києві, замовлену спецслужбами РФ. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці затримали 29 осіб, які "за грошову винагороду в розмірі одна тисяча гривень кожному" намагалися вчинити хуліганські дії біля будівлі консульства Республіки Польща.

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"За задумом затриманого організатора акції, представники столичних спортивних клубів під виглядом молодіжної організації повинні були прибути до будівлі консульства та провести показову акцію із розлиттям червоної фарби, а також повісити та підпалити на театралізованій шибениці опудало. Дії повинні були супроводжуватися націоналістичними вигуками, підпалом піротехніки та мали на меті розпалювання міжнаціональної ворожнечі, спрямованої на загострення українсько-польських взаємовідносин, підрив авторитету України на міжнародній арені", - розповіли в СБУ.

Під час огляду автобуса та двох автомобілів, на яких прибули затримані, вилучено один травматичний та один газовий пістолети, холодну зброю, провокативні транспаранти та прапори, піротехніку (фаєри), макет шибениці.