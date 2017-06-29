ЗМІ дізналися, скільки людей, які проживають за кордоном, позбулися українського паспорта

З початку 2017 року громадянство України втратили 1280 осіб.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України на офіційний запит "Апострофа".

"З початку 2017 року припинили громадянство України шляхом втрати – 2 людини, шляхом виходу з громадянства України – 1278 осіб; набула громадянства України – 21 людина", - йдеться в документі.

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У МЗС підкреслили, що повноваження відомства у сфері громадянства стосуються осіб, які постійно проживають за кордоном, в той час як питаннями набуття і втрати громадянства тими, хто проживає на території України, займається Державна міграційна служба (ДМС). Однак "Апостроф" поки не зміг отримати відповідь ДМС на свій запит.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня лідер Радикальної партії Олег Ляшко у Facebook заявив, що президент припинив громадянство України народного депутата Андрія Артеменка у зв'язку з тим, що той має громадянство іншої країни – Канади, а це заборонено українським законодавством.