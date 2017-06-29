ЗМІ дізналися, скільки людей, які проживають за кордоном, позбулися українського паспорта

14:15, 29 червня 2017
Суспільство
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З початку 2017 року припинили громадянство України шляхом втрати – 2 людини, які проживають за кордоном.

Набув громадянство України – 21 чоловік / фото zn.ua

З початку 2017 року громадянство України втратили 1280 осіб.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України на офіційний запит "Апострофа".

"З початку 2017 року припинили громадянство України шляхом втрати – 2 людини, шляхом виходу з громадянства України – 1278 осіб; набула громадянства України – 21 людина", - йдеться в документі.

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У МЗС підкреслили, що повноваження відомства у сфері громадянства стосуються осіб, які постійно проживають за кордоном, в той час як питаннями набуття і втрати громадянства тими, хто проживає на території України, займається Державна міграційна служба (ДМС). Однак "Апостроф" поки не зміг отримати відповідь ДМС на свій запит.

З початку року вийшли з українського громадянства 1278 чоловік / фото apostrophe.ua

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня лідер Радикальної партії Олег Ляшко у Facebook заявив, що президент припинив громадянство України народного депутата Андрія Артеменка у зв'язку з тим, що той має громадянство іншої країни – Канади, а це заборонено українським законодавством.

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Теги: #втрата українського громадянства#український паспорт