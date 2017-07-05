СБУ ліквідувала масштабну мережу контрабанди зброї

Служба безпеки України ліквідувала мережу з контрабанди, виготовлення і збуту вогнепальної зброї та боєприпасів, яка діяла в п’яти областях, зокрема і у Львівській. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Члени злочинного угруповання, до складу якого входили мешканці п’яти регіонів України, протиправно завозили в країну зброю у розібраному вигляді, приховуючи її серед великогабаритних вантажів комерційних перевізників.

Клієнтів зловмисники шукали через Інтернет на спеціалізованих форумах. Зброя відправлялася замовнику частинами або у зборі з використанням поштових сервісів.

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"Оперативники спецслужби задокументували низку фактів незаконного збуту ділками бойових пістолетів «Глок», «Кольт» і «Браунінг». Також правоохоронці затримали організатора угруповання, який намагався відправити клієнту зброю поштою", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБ України провели понад 20 обшуків за місцями мешкання членів злочинного угруповання у Київській, Харківській, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях. Під час обшуків вилучено автоматичну зброю, пістолети «Глок» та «Браунінг», гвинтівку «Мосіна» зі снайперським прицілом, корпуси гранат Ф-1, бойові набої, армійські ножі, глушники, магазини до пістолетів, запчастини до вогнепальної зброї. А також необліковану готівку – 110 тисяч доларів США, 180 тисяч гривень і сім тисяч євро.

Організатору злочинної групи вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, раніше на Донеччині у місцевого жителя вилучили арсенал зброї та боєприпасів.